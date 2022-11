Piektdien vietām snigs; ceļi būs slideni

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir arī Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam, Jelgavas šosejas posmā no Rīgas līdz Olainei, Liepājas šosejas posmos no Rīgas līdz Kaģiem, no Apšupes krustojuma līdz Skrundai un no Kalvenes līdz Liepājai, Ventspils šosejas posmos no Rīgas līdz Strazdei un no Usmas līdz Ventspilij, kā arī pa Liepājas- Rucavas ceļu.