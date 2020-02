Stipra snigšana ceturtdien būs austrumu pierobežā; Alūksnē 15 centimetrus biezs sniegs

Gaisa temperatūra +1..-2 grādi, piekrastē vietām +3 grādi. Ceļi slideni galvenokārt valsts austrumu un rietumu novados. Vējš pārsvarā lēns un pūš no dažādiem virzieniem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra aptuveni nulle grādu. Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijā bija +3..+7 grādi.

Ceturtdien līdz plkst.11 sniega segas biezums Alūksnē pieaudzis no viena līdz 16 centimetriem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija.

Gulbenē, mitējoties snigšanai, sniega sega nedaudz saplakusi - tās biezums sarucis no desmit līdz deviņiem centimetriem.

Atbilstoši AS "Sadales tīkls" elektroapgādes atslēgumu kartē publicētajiem datiem reģionā uz ziemeļiem no Gulbenes plkst.11 bija reģistrēti 80 avārijas atslēgumi elektrolīnijās.

Pūtīs lēns līdz mērens vējš no dažādiem virzieniem, Kurzemes piekrastē uz dienvidiem no Liepājas gaidāmas rietumu vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē.

Laikapstākļus nosaka ciklons, kura centrs no jūras pārvietojas uz Kurzemi, un otrs ciklons, kas no Baltkrievijas dodas uz ziemeļiem. Atmosfēras spiediens Latvijā 740-745 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.

Latvijas rietumos apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Liepājas šosejas posmā no Saldus līdz Liepājai, kā arī pa autoceļu Liepāja-Rucava visā garumā.

Latvijas austrumu daļā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa Vidzemes šoseju posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, pa autoceļu Jēkabpils-Terehova posmā no Jēkabpils līdz Ludzai, pa autoceļu Grebņeva-Medumi posmā no Grebņevas līdz Špoģiem, kā arī pa Rēzeknes apvedceļu visā garumā.