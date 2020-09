Ceturtdiena būs vēsa un vētraina, daudzviet līs

eturtdienas rītā Latvijā pakāpeniski pieņemas spēkā rietumu un ziemeļu vējš, līdz plkst.5 stiprākās vēja brāzmas bija 19 metri sekundē (m/s) Liepājas ostā un 20 m/s Ventspils ostā, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Rīgā no rīta valda daļēji mākoņains laiks, brīžiem iespējams lietus. Ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 13 m/s, gaisa temperatūra +11..+12 grādi. Īpaši siltāks nebūs arī pārējās dienas laikā - gisa temperatūra būs +8..+14 grādi.

Spēcīgs ciklons no Somijas virzās uz Krieviju, no rietumiem pastiprinās anticiklona ietekme. Atmosfēras spiediens jūras līmenī Latvijā no 755 dzīvsudraba staba milimetriem valsts ziemeļaustrumos līdz 762 milimetriem dienvidrietumos.