Nakts būs lietaina; dienā gaidāms silts laiks

Trešdienas pirmajā pusē Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, bet vēlāk, sākot no rietumiem, mākoņi izklīdīs. Pēcpusdienā un pievakarē valsts austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Gaiss būs silts - no +23 grādiem jūras piekrastē līdz +27 grādiem Rīgā un Vidzemē. Dienas gaitā vēja ātrums dažādās Latvijas vietās būs 3-7 metri sekundē (m/s), tas pūtīs lielākoties no dienvidrietumiem.